Российский рынок «улетел в космос» после договорённости Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов после разговора президентов США и РФ. Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии вырос на 3,87% и превысил отметку в 2400 пунктов — впервые с 30 июня, достигнув 2401,8 пункта.
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