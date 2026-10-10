Российский рынок «улетел в космос» после договорённости Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов после разговора президентов США и РФ. Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии вырос на 3,87% и превысил отметку в 2400 пунктов — впервые с 30 июня, достигнув 2401,8 пункта.