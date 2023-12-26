Vacio раскрыл судьбу носка с детородного органа

Рэпер Николай Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacio, которого суд отправил на 15 суток в СИЗО за мелкое хулиганство после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор", раскрыл судьбу скандального носка .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии