Vacio раскрыл судьбу носка с детородного органа

Рэпер Николай Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacio, которого суд отправил на 15 суток в СИЗО за мелкое хулиганство после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор", раскрыл судьбу скандального носка .