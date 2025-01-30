Банк России приостановил продажу юаней на внутреннем рынке: подробности

Банк России не осуществлял продажу юаней на внутреннем рынке 28 и 29 января 2025 года. Операции с иностранной валютой проводятся в валютной секции Московской биржи с использованием инструмента "юань - рубль".
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