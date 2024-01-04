В Крыму построили 240 базовых станций мобильной связи

В Республике Крым продолжается работа по улучшению качества мобильной связи. С этой целью было построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи и ещё 314 объектов связи модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G), сообщил в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.