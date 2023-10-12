Еврей попрошайничает у цыган? Ну, удачи

«Этому отморозку здесь нечего делать» Руководство парламента Румынии приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится.
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