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Огромные пробки сковали движение на Крымском мосту 30 июня

Огромные пробки сковали движение на Крымском мосту 30 июня

В очереди на переправу стоят несколько сотен автомобилей.На Крымском мосту продолжают действовать меры безопасности, поэтому перед тем, как пропустить машины, их досматривают.

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