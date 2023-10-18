В Ростовской области бывший боец ЧВК "Вагнер" зарезал свою бабушку

Пожилая женщина передвигалась в инвалидной коляске и не смогла дать отпор своему злобному внуку.Чудовищная по своей жестокости история произошла накануне в пригороде Шахт Ростовской области на одной из улиц в посёлке Сидоровке.
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