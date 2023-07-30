Оставить детей с бывшим мужем. Почему у нас это считается аморальным?

ONIX

Очередной бред автора.Когда мужчина знает,что в случае развода ребенок останется с ним,то он и планирует изначально свою жизнь иначе. Когда только заговорили о ювенальной юстиции,где детей будут забирать у нерадивых мамаш,именно бабы подняли вой о недопустимости подобных действий,потому как те лишаются рычага для манипуляций. Когда в ГД попытались ввести уголовную ответственность за удержание, ,ограничение общения ребенка со вторым родителем,именно бабы,выступили против подобного закона,по той же причине. А вот,когда бабе самой захотелось скинуть дите,то тут мы вдруг вспоминаем о несправедливости. А давайте пойдем дальше и заберем ребенка и передадим его отцу,если у того существенно лучше достаток и жилищные условия: это логично и справедливо.Вроде правильно все пишет автор,кроме последней фразы...:///Как по мне, это не матери, оставляющие детей с отцами, и навещающие их по выходным, плохие. Это ситуация, где ответственность за ребенка приписывается одной матери, плохая./// Одним этим предложением,Аффтар снял с женщин всю степень ответственности,переложив ее на мужчин и на социум. Правда в этом случае,придется переписывать Конституцию и все законы РФ.А скинуть ребенка,оставив все права и привилегии,это давняя мечта баб. Например. Решила женщина строить карьеру и оставила ребенка отцу: сказано- сделано. И тут призыв в СВО и по идее,женщина должна быть призвана,так как отец занимается ребенком,а женщина всего- лишь строит карьеру. Но оказывается,ничего подобного не произойдет: отца/ мужа отправят на фронт,а женщину обложат всевозможными льготами и выплатами. Кстати,ни болезнь,ни инвалидность,не снимает с родителя,не проживающего с ребенком обязанности платить алименты. В примере автора,этот вопрос даже не подразумевается: женщина больна,освободить,понять и простить. Это логично и правильно,но почему это же не распространяется на отцов? Поэтому именно мужчины в социуме не защищены законом,а не женщины,как пытается тут представить автор.