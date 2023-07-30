В восточной традиции в случае любых непоняток дети остаются с отцом. Чаще всего, конечно, речь идет не о самом отце, а о клане мужа.
Оставить детей с бывшим мужем. Почему у нас это считается аморальным?
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ONIX
Очередной бред автора.Когда мужчина знает,что в случае развода ребенок останется с ним,то он и планирует изначально свою жизнь иначе. Когда только заговорили о ювенальной юстиции,где детей будут забирать у нерадивых мамаш,именно бабы подняли вой о недопустимости подобных действий,потому как те лишаются рычага для манипуляций. Когда в ГД попытались ввести уголовную ответственность за удержание, ,ограничение общения ребенка со вторым родителем,именно бабы,выступили против подобного закона,по той же причине. А вот,когда бабе самой захотелось скинуть дите,то тут мы вдруг вспоминаем о несправедливости. А давайте пойдем дальше и заберем ребенка и передадим его отцу,если у того существенно лучше достаток и жилищные условия: это логично и справедливо.Вроде правильно все пишет автор,кроме последней фразы...:///Как по мне, это не матери, оставляющие детей с отцами, и навещающие их по выходным, плохие. Это ситуация, где ответственность за ребенка приписывается одной матери, плохая./// Одним этим предложением,Аффтар снял с женщин всю степень ответственности,переложив ее на мужчин и на социум. Правда в этом случае,придется переписывать Конституцию и все законы РФ.А скинуть ребенка,оставив все права и привилегии,это давняя мечта баб. Например. Решила женщина строить карьеру и оставила ребенка отцу: сказано- сделано. И тут призыв в СВО и по идее,женщина должна быть призвана,так как отец занимается ребенком,а женщина всего- лишь строит карьеру. Но оказывается,ничего подобного не произойдет: отца/ мужа отправят на фронт,а женщину обложат всевозможными льготами и выплатами. Кстати,ни болезнь,ни инвалидность,не снимает с родителя,не проживающего с ребенком обязанности платить алименты. В примере автора,этот вопрос даже не подразумевается: женщина больна,освободить,понять и простить. Это логично и правильно,но почему это же не распространяется на отцов? Поэтому именно мужчины в социуме не защищены законом,а не женщины,как пытается тут представить автор.
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4 час.
Владимир Соколов
общество понимает, что какое то количество детей бабы рожают не от мужа)) а если она ребенка соседа еще и мужу оставит, ну это вообще ни в какие ворота!))вот и осуждают таких баб, ведь неизвестно от кого она родила, в отличии от мусульманского мира, где за бабами строгий присмотр и родить от соседа надо вообще без башки быть. а здесь свобода!))рожай от кого хочу, когда хочу и муж не указ)
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3 час.
Людмила Пименова
Когда мцж уходит из семьи к молодой веселой даме, можно вместе с его вещами собрать и вещи детей. "Детям лучше в полной семье. Мне надо найти работу и стать самодостаточной, а пока"... Молодая красивая дама тоже имеет часть ответственности в сложившейся ситуации и раз её любовь так сильна и бескорыстна - она тоже возьмет на себя определёные обязанности
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10 мин.
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