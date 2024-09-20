Зимний цветотип, как не удивительно, считается самым ярким. Так же, как и цветотип «Лето», «Зима» относится к холодной группе, но это вовсе не исключает того, что его представительницам отлично подходят динамичные, экстравагантные и интригующие образы.

Меган ФоксБольшую часть времени зимние цветотипы можно спутать с контрастными «летними красками», но на самом деле их отличие очевидно: прохлада летних цветотипов заключается в серых оттенках, которые смягчают цвета и создают сдержанную аристократическую атмосферу.
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