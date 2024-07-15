Ефимов: 20 тыс. москвичей подписали договоры на жильё по реновации с января

В столице продолжается рост темпа реализации программы реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в её рамках за первые шесть месяцев текущего года правообладателями квартир в возведённых новостройках стали 19,3 тысячи москвичей.
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