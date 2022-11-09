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Вероника Степанова: «В стране пока нет настоящего тренировочного центра в горах. Сейчас на Кавказе идет проработка вопроса по созданию «российского Ливиньо»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова сравнила условия для тренировок в России и Западной Европе.

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