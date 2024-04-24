Иерей Лукьянов: необходимо ввести наказание за ложные доносы на семью

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что необходимо на законодательном уровне ввести ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки.
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