Новичков предложил открывать вечерние группы в детсадах по просьбе родителей

Дежурные группы, работающие до 20:00, нужно открывать в детских садах при запросе от не менее 10 семей.
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