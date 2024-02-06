В Новосибирской области построят мусорный полигон за 194 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, ФедералПресс. В Болотнинском районе планируют построить мусорный полигон. Новосибирское предприятие ООО «Спецзавод Квант» заключило концессионное соглашение для строительства ТКО с мусоросортировочной линией на 25 лет.
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