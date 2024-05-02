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Удары по складам ВСУ Одессе вызвали сильнейший пожар

Удары по складам ВСУ Одессе вызвали сильнейший пожар

Под армейский логистический пункт использовались помещения почтовых терминалов.Целью ударов по объектам ВСУ в Одессе, нанесенным накануне, стали складские терминалы крупной почтовой службы Украины, которые использовались военными для хранения своих грузов.

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