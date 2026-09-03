На борту атакованного в Ормузском проливе танкера находится моряк из Новороссийска

На борту атакованного в Ормузском проливе танкера находится моряк из Новороссийска31 августа незадолго до полуночи в акватории Ормузского пролива, одного из самых напряжённых морских коридоров мира, произошло нападение на танкер, принадлежащий иностранному судовладельцу.