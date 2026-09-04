В Туле ищут пропавшую 85-летнюю женщину, нужна помощь

Пропавшая в Туле 85-летняя Антонина Сафонова нуждается в медицинской помощи, её ищут с 2 сентября. Поисковики просят водителей предоставить записи с видеорегистраторов за 2 сентября с 7:30 до 09:00.
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