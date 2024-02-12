В Нижнем Тагиле слепая женщина провалилась в открытый люк

В Нижнем Тагиле местная жительница провалилась в открытый люк на улице Ульяновская. Согласно имеющимся сведениям, слепые с детства сестры направлялись в парк, когда нога одной из них угодила в открытый колодец.
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