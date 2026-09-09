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Царьград

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84 южноуральца написали диктант о народах России в библиотеке Пушкина

84 южноуральца написали диктант о народах России в библиотеке Пушкина

В Центральной библиотеке имени Пушкина состоялся Всероссийский диктант «Россия – дом народов», приуроченный ко Дню языков народов России.

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