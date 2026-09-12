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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Проект, в котором мы объединяем под единым брендом Москву и Владивосток». Владимир Дёмин о молодежке «Динамо» в Лиге ВТБ

Владимир Дёмин, директор СШОР «Динамо» и отец игрока «Нетс» Егора Дёмина, будет курировать процессы, связанные с молодежной командой «Динамо» из Владивостока.

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