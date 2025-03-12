Тизер новой RPG от ZA/UM, Кодзима в Control, одиночество и вера в Intergalactic, Dino Crisis близко…

В Intergalactic: The Heretic Prophet поднимутся темы одиночества и религии, Capcom стала на шаг ближе к возрождению серии Dino Crisis, фестиваль BlizzCon вернётся в 2026-м, студия ZA/UM анонсировала RPG PROJECT [C4], в Сети обнаружили концепт-арты отменённого сиквела Batman: Arkham Knight, в ультимативное издание Control добавили ранее бывшую эксклюзивной миссию с Кодзимой, в Halo Infin .