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Латвия внесла Овечкина в список нежелательных лиц и запретила въезжать в страну

Латвия внесла Овечкина в список нежелательных лиц и запретила въезжать в страну

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Российского хоккеиста, капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева внесли в список нежелательных лиц в Латвии и запретили въезд в страну.

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