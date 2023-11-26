Звание заслуженного любительского коллектива присвоено двум ансамблям Осиповичского района.

Фото mogomc.byЗвание заслуженного любительского коллектива присвоено двум ансамблям Осиповичского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.
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