Блогер Юлия Коваль призналась, что похудела на шесть килограммов из-за питания

Телеведущая Юлия Коваль поделилась с подписчиками секретами своего питания. Звезда "Орла и решки" призналась в личном блоге, что ей было непросто исключить некоторые продукты из рациона, но результаты мотивируют ее не нарушать режим.
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