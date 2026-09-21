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Мировое обозрение

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Очередной интеграционный пшик: Мадьяр отверг присоединение Венгрии к «Карпатской восьмерке»

Очередной интеграционный пшик: Мадьяр отверг присоединение Венгрии к «Карпатской восьмерке»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично подтвердил то, о чем в Будапеште говорили кулуарно: страна не входит в «Карпатскую восьмерку» и вступать в нее не собирается.

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