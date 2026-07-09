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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 5 из 8 матчей 1/8 финала ЧМ были голы в добавленное время. 3.80 – в игре Франция – Марокко будет гол после 90-й минуты

Франция и Марокко встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026. В 5 из 8 матчей 1/8 финала мундиаля были голы в добавленное время.

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