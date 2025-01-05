Джастин Бибер одной фотографией опроверг слухи о проблемах в браке с Хейли

Рождение сына не спасло Джастина и Хейли Бибер от слухов о разводе. Даже после появления на свет маленького Джека Блюза Бибера в августе 2024-го хейтеры продолжили распространять слухи о том, что браку певца и модели скоро наступит конец.
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