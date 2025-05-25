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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оуэн о Клоппе: «Не могу оторваться от того, как Юрген страстно защищает Трента. Человечище »

Защитник «Ливерпуля» был освистан болельщиками «красных» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2). Трент ранее сообщил, что покинет мерсисайдский клуб и станет свободным агентом.

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