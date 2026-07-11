Появились кадры ударов «Геранями» по локомотиву в Сновске. Об этом сообщили в Минобороны России. Оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу боевиков ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии