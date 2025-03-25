Проезд для большегрузов ограничат в Алтайском крае

Мера затронет почти 300 дорог В Алтайском крае с 7 апреля по 6 мая введут ограничения на проезд грузовиков почти на 300 региональных и межмуниципальных дорогах, сообщили в Министерстве транспорта региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии