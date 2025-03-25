В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет

Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми, сообщает департамент государственной эффективности (DOGE).
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