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В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет

В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет

Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми, сообщает департамент государственной эффективности (DOGE).

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