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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский глава СОБР Росгвардии Ситников погиб при взрыве на полигоне

Рязанский глава СОБР Росгвардии Ситников погиб при взрыве на полигоне

Ситников родился в Костромской области. С 2007 года начал служить в органах внутренних дел. В 2022 году прошёл повышение квалификации для руководителей спецназа «Гром» и недавно стал главой СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области.

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