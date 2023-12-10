Рязанский глава СОБР Росгвардии Ситников погиб при взрыве на полигоне

Ситников родился в Костромской области. С 2007 года начал служить в органах внутренних дел. В 2022 году прошёл повышение квалификации для руководителей спецназа «Гром» и недавно стал главой СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии