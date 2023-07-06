ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLООKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ 30 декабря 2000 года, спустя год после знаменитой фразы Бориса Ельцина "я устал, я ухожу" на телеканале НТВ вышел предновогодний выпуск шоу "О, счастливчик!".
КАК СМЕНИЛИ НЕПОПУЛЯРНОГО МИНИСТРА: ШОЙГУ ЗНАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Комментарии
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Алексей Голосной
Все это глупости и интриги либералов и их шутов с ТВ, Шойгу - министр и в этих шоу не разбирается, как каждый из нас, но он возглавляет нашу армию и довольно успешно и относится к нему следует серьезно
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3 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Армию он не возглавляет. Он только министр обороны! ОБОРОНЫ!!! Не победы! Видимо поэтому и результат на лицо? Стояние полтора года и продолжающиеся обстрелы все того же Донецка. Хоть про сохранение инфраструктуры перестали бормотать. Этот бред нести.
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3 час.
Traveller
Зачем неплохую статью афтырь испортил фразой: "Но вместо наступления на Наполеона Кутузов внезапно стал следовать плану своего предшественника Барклая де Толли. Военачальник скомандовал отступать от Москвы. Наполеон вошёл в Кремль, не понимая, куда делась русская армия. А она подготовилась и нанесла ему сокрушительное поражение при Бородино". Это когда Бородино случилось? Ась?
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55 мин.
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