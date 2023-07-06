КАК СМЕНИЛИ НЕПОПУЛЯРНОГО МИНИСТРА: ШОЙГУ ЗНАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Алексей Голосной Все это глупости и интриги либералов и их шутов с ТВ, Шойгу - министр и в этих шоу не разбирается, как каждый из нас, но он возглавляет нашу армию и довольно успешно и относится к нему следует серьезно

ВБ Вячеслав Белослюдов Армию он не возглавляет. Он только министр обороны! ОБОРОНЫ!!! Не победы! Видимо поэтому и результат на лицо? Стояние полтора года и продолжающиеся обстрелы все того же Донецка. Хоть про сохранение инфраструктуры перестали бормотать. Этот бред нести.