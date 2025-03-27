Два спутника ESA Proba-3 впервые поддержали автономное позиционирование с точностью до миллиметров

Миссия Proba-3 Европейского космического агентства (ESA) успешно провела ключевой этап испытаний, в ходе которого два аппарата смогли автономно выстроиться в линию с Солнцем и поддерживать заданную конфигурацию с точностью до нескольких миллиметров на протяжении нескольких часов.