Сотрудница банка из Самарской области предотвратила хищение 700 тысяч рублей местной жительницы

На телефон 54-летней жительнице Тольятти поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.
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