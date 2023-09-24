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Сотрудница банка из Самарской области предотвратила хищение 700 тысяч рублей местной жительницы

Сотрудница банка из Самарской области предотвратила хищение 700 тысяч рублей местной жительницы

На телефон 54-летней  жительнице Тольятти поступил звонок от «сотрудника банка», который  сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.

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