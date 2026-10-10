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Царьград

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МИД Украины поддержал Международный суд после санкций США

МИД Украины поддержал Международный суд после санкций США

Украина выразила поддержку Международному уголовному суду после введения США санкций против него. Киев подчеркнул сотрудничество с странами, признающими МУС, для дальнейшего обеспечения его работы.

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