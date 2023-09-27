Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    К Вам приезжают единицы и не самые лучшие представители нашего общества. Судить надо о том, как к приезжим относятся ...Ну вот и всё: Рос...
  • Александр Симаков
    Верить или не верить  Росстату - Ваше право. Но чтобы убедиться в объективности стать, просто посмотрите на строку оц...Россияне полны оп...
  • Алексей Смирнов
    Нашей стране сейчас катастрофически не хватает производств. начиная от швейных игол и заканчивая гражданским авиастро...Воспользуется ли ...

Брызги будущих побед. Государственник

Брызги будущих побед. Государственник

Давным-давно, когда деревья еще были большими, а фрау Урсула совсем еще юной фройляйн, не имевшей профильного образования, позволяющего рулить одним из крупнейших рынков мира, проклятые китайские коммунисты задумали черное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вовкотруб
25 лет пересадить не могут и браться за это дело не стоит.
Ответить
19 час.
Людмила Фирстова
Валерий Вовкотруб, Вы это о чём? Прочитайте статью, а потом пишите комментарий!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх