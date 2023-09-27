Давным-давно, когда деревья еще были большими, а фрау Урсула совсем еще юной фройляйн, не имевшей профильного образования, позволяющего рулить одним из крупнейших рынков мира, проклятые китайские коммунисты задумали черное дело.
Брызги будущих побед. Государственник
Комментарии
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Валерий Вовкотруб
25 лет пересадить не могут и браться за это дело не стоит.
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19 час.
Людмила Фирстова
Валерий Вовкотруб, Вы это о чём? Прочитайте статью, а потом пишите комментарий!
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18 час.
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