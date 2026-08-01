Чайный тест: Узнайте, какое у вас настроение и что вам важнее сегодня

С какой ноги вы сегодня встали? В чем нуждаетесь острее? Чего хотите? На что нацелены? И что у вас сегодня должно получаться лучше всего согласно вашему внутреннему настрою? Пройдите тест — и прислушайтесь к себе!.
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