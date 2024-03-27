Что можно и что нельзя делать в праздник святого Венедикта и иконы «Феодоровская» 27 марта Алёна Юрьева27 марта становится особенным днем в православном календаре, отмечая сразу два важных события: память святого Венедикта и почитание иконы «Феодоровская».