Что можно и что нельзя делать в праздник святого Венедикта и иконы «Феодоровская» 27 марта Алёна Юрьева27 марта становится особенным днем в православном календаре, отмечая сразу два важных события: память святого Венедикта и почитание иконы «Феодоровская».
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