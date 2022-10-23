Наш потерянный мир

34 066 подписчиков

Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх