Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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