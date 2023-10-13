Социальный проект ´Дотянись до мечты´.

КОНЦЕПЦИЯРЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПОПОДДЕРЖКЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ´ДОТЯНИСЬ ДО МЕЧТЫ´Физическое и психическое здоровье детей и подростков является важным фактором существования крепкого и перспективного общества.
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