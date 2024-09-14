Ким Чен Ын заявил Шойгу, что КНДР будет расширять сотрудничество с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил секретарю Совета безопасности Российской Федерации Сергею Шойгу в ходе встречи, состоявшейся в Пхеньяне, что правительство КНДР будет расширять сотрудничество с Москвой в духе подписанного сторонами договора о всеобъемлющем партнерстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии