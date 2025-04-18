Hyundai отказывается от сенсоров и переходит на кнопки

Hyundai продолжает отказываться от массового использования сенсоров и разрабатывает инновационные элементы управления для салонов своих автомобилей, уделяя особое внимание дизайну и функциональности кнопок.
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