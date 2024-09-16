Более 50 нарушений выявлено в общепите Иркутской области

С начала в сфере общественного питания Иркутской области, сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия зафиксировали 51 нарушение санитарно-ветеринарных норм, сообщили в ведомстве.
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