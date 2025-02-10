Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

Для России принципиально важно, чтобы мирные соглашения с Украиной были подписаны законными властями, а декрет Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут сделать процесс сложнее.
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