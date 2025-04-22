Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Актер космического масштаба»

«Актер космического масштаба»

Упомянув в утреннем посте Иннокентия Смоктуновского, не смог не продолжить диалог об этом гениальном артисте.

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Комментарии
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Иван Агеев
Был такой, Кеша Смоктунович. Почему-то помнится только в &quot;Берегись автомобиля&quot;. Наверное, я отсталый.
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8 час.
Людмила Фирстова
Ванечка, он во многих фильмах снимался...https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/3987/works/
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8 час.
Иван Агеев
Да я знаю, просто мне он запомнился по одному фильму.
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6 час.
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