«Актер космического масштаба»

Был такой, Кеша Смоктунович. Почему-то помнится только в "Берегись автомобиля". Наверное, я отсталый.

Ванечка, он во многих фильмах снимался...https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/3987/works/

Иван Агеев

Да я знаю, просто мне он запомнился по одному фильму.