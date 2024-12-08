Трамп: Украина желает заключить сделку с Россией

Избранный президент США призвал к немедленному прекращению огняПобедивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотели бы «заключить сделку» с Россией, чтобы остановить конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии