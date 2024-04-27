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Сравнили число сбежавших от мобилизации 2022 с количеством дезертиров ВОВ. Цифры почти совпали

Сравнили число сбежавших от мобилизации 2022 с количеством дезертиров ВОВ. Цифры почти совпали

Как-​то во время частичной мобилизации 2022 года сидели со старым другом, ещё с древних времён дружим - с первого курса военного строительного училища.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да только тогда в СССР населения было под 300 тыс. человек, а сейчас и 150 тыс. человек нет в России. Как видим их количество увеличилось более чем в два раза и это при сытой беззаботной жизни...Результат рыночных реформ, политики нынешней власти и воспитание молодежи, в первую очередь своих отпрысков с золотой ложкой, для которых Россия, как и их родителей кормушка, а не родина. Родина у них там за бугром, где недвижимость, счета в банках и семьи с гражданствами других государств...
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