Сравнили число сбежавших от мобилизации 2022 с количеством дезертиров ВОВ. Цифры почти совпали

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да только тогда в СССР населения было под 300 тыс. человек, а сейчас и 150 тыс. человек нет в России. Как видим их количество увеличилось более чем в два раза и это при сытой беззаботной жизни...Результат рыночных реформ, политики нынешней власти и воспитание молодежи, в первую очередь своих отпрысков с золотой ложкой, для которых Россия, как и их родителей кормушка, а не родина. Родина у них там за бугром, где недвижимость, счета в банках и семьи с гражданствами других государств...