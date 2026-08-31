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Путин: Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине

Путин: Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта, ответив таким образом на призыв индийского лидера к мирному урегулированию.

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