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«Зенит» избавляется от дорогого легионера, «Спартак» нашел усиление в Европе. Трансферы и слухи дня

«Зенит» избавляется от дорогого легионера, «Спартак» нашел усиление в Европе. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.«Зенит» отдал Ду Кейроса в арендуПолузащитник Ду Кейрос покидает Санкт-Петербург — клуб оформил его аренду в азербайджанский «Сабах», который в этом сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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